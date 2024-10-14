В Казани планируют построить мега-парк «Большая Волга» на территории иловых полей, сумма инвестиций в проект составляет 67 млрд руб. Проект был одобрен Инвестиционным Советом Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Казани на иловых полях планируют построить мега-парк за 67 млрд рублей Фото: Агентство инвестиционного развития РТ В Казани на иловых полях планируют построить мега-парк за 67 млрд рублей Фото: Агентство инвестиционного развития РТ Следующая фотография 1 / 2 В Казани на иловых полях планируют построить мега-парк за 67 млрд рублей Фото: Агентство инвестиционного развития РТ В Казани на иловых полях планируют построить мега-парк за 67 млрд рублей Фото: Агентство инвестиционного развития РТ

«Большая Волга» будет расположена на территории площадью 120 га. Проект предполагает строительство новых жилых домов и инфраструктуры, включая школу, детский сад, речную марину, оранжерею, спа-комплексы и дороги.

Проект представил ООО «Ядран-Строй». Эта же компания сейчас занимается рекультивацией иловых полей в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина отметила, что эта территория имеет большой потенциал и должна стать привлекательным местом для отдыха горожан, а для реализации задуманного потребуется внести изменения в генплан Казани.

Включая мега-парк, Инвестиционный Совет республики одобрил 9 проектов, общая сумма инвестиций которых составляет 93,7 млрд руб.

Влас Северин