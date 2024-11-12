Исполком Казани ведет судебные разбирательства из-за разлива фильтрата на крупнейшем в Татарстане Самосыровском мусорном полигоне. Представитель исполкома в ходе разбирательства заявил, что городские власти не являются причинителями вреда, а ущерб должен быть возмещен подрядчиком — ООО «Ядран-строй». Компания «Ядран-строй» занимается рекультивацией не только Самосыровского полигона, но и иловых полей на юге Казани, где она планирует возведение мегапарка стоимостью 67 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Ядран-Строй» столкнулась с претензиями по итогам работы на Самосыровском полигоне

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ «Ядран-Строй» столкнулась с претензиями по итогам работы на Самосыровском полигоне

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

26 ноября Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу исполкома после того, как Арбитражный суд Республики Татарстан не удовлетворил его иск к Главному инвестиционно-строительному управлению (ГИСУ) Республики Татарстан. Исполком требует возмещения ущерба почвам в размере 31,1 млн руб.

Кроме того, 21 ноября в Арбитражном суде Поволжского округа будет рассмотрена кассация иска Росприроднадзора к исполкому, который также определил городские власти виновниками загрязнения почв и требует взыскания аналогичной суммы.

Юристы отмечают, что процесс судебных разбирательств не складывается в пользу городских властей, и пока неясно, будет ли подрядчик «Ядран-строй» привлечен к ответственности.

Подробности читайте в материале «Ъ Волга-Урал» «Полигональный процесс».

Влас Северин