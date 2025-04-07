Канада обратилась в ВТО из-за пошлин США

Власти Канады запросили консультации во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с новыми торговыми пошлинами США. Как сообщает пресс-служба ВТО, речь идет о 25-процентных тарифах на канадские автомобили и автозапчасти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lindsay DeDario / Reuters Фото: Lindsay DeDario / Reuters

2 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из 185 стран. Базовая пошлина — 10%, в отношение Лесото введены рекордные 50-процентные пошлины.

Канадский премьер-министр Марк Карни анонсировал введение ответных тарифов против США. Он добавил, что пошлины будут действовать, пока Белый дом не отменит введенные тарифы. Глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала предупредила, что из-за действий американской администрации мировая торговля может сократиться на 1% в течение года.

Подробнее о последствиях введения тарифов — в материале «Ъ» «Выстрел в ногу».