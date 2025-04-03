Канада введет 25-процентные тарифы на импорт автомобилей из США

Премьер Канады Марк Карни анонсировал введение 25-процентных пошлин на импорт американских автомобилей. Он уточнил, что речь идет лишь о тех, которые не соответствуют трехстороннему соглашению о зоне свободной торговли в Северной Америке (USMCA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

Ограничения будут действовать, пока Вашингтон не отменит введенные в отношении Оттавы тарифы. На новые пошлины президента США Дональда Трампа Канада будет реагировать зеркально, подчеркнул господин Карни.

«Сегодня я объявляю, что правительство Канады ответит на эти (американские тарифы.— “Ъ”) так же, как и США, и введет 25-процентные пошлины на все транспортные средства, импортируемые из Соединенных Штатов, которые не подпадают под действие CUSMA (канадское название USMCA.— “Ъ”)»,— сказал премьер Канады на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале Associated Press.

По его словам, пошлины не коснутся поставок запчастей из США и автомобилей из Мексики. Планируется, что до 8 млрд канадских долларов ($5,6 млрд), полученных от введенных тарифов, направят на поддержку канадской автомобильной промышленности.

Накануне, 2 апреля, Дональд Трамп объявил о введении тарифов на импортные товары от 10% до 50%. В список вошло 185 стран, включая Китай, Евросоюз, Индию и Украину. России в перечне нет. Американский лидер также ввел отдельные ограничения для импортных автомобилей и автозапчастей. 25-процентные пошлины на готовые машины вступают в силу сегодня, 3 апреля, на запчасти — не позднее 3 мая.

Подробности — в материале «Ъ» «Игра тарифов».