Иран исключил создание ядерного оружия
Министр иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не намерен создавать ядерное оружие ни при каких обстоятельствах. При этом он отметил, что иранские вооруженные силы, находящиеся в состоянии повышенной готовности, будут защищать страну в случае атаки со стороны США. Предложение Ирана о непрямых переговорах по ядерной сделке он назвал «мудрым» и «щедрым».
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«Иран никогда не стремился к созданию ядерного оружия. Это часть нашей веры, основанной на фетве лидера (указе верховного лидера Ирана Али Хаменеи.— ''Ъ''), и по этому поводу нет никаких опасений»,— сказал Исмаил Багаи на пресс-конференции (цитата по IRNA). Он отметил, что Тегеран все еще ждет ответа от Вашингтона на предложение о непрямых переговорах. Иранские власти ожидают, что посредником в консультациях станет Оман.
По данным МАГАТЭ, Иран увеличил свои запасы урана, обогащенного до 60% — уровня, близкого к оружейному (90%). Теперь иранские запасы ядерного материала «примерно в 40 раз превышают лимит, который Иран обязался соблюдать в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий», считают эксперты агентства. В марте Дональд Трамп установил срок два месяца для заключения новой ядерной сделки, а в случае отказа пригрозил «невиданными бомбардировками». По данным издания Walla, США допускают принятие иранского предложения о непрямых переговорах, но в то же время увеличивают присутствие американских сил на Ближнем Востоке.
Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «США приняли угрозы Ирана всерьез».