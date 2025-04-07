Площадь пожара на полигоне в Новороссийске сократилась до 300 «квадратов»

Площадь пожара на полигоне твердых бытовых отходов в Новороссийске уменьшилась до 300 кв. м. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

По данным на 14:00 7 апреля, на территории сохраняются очаги подслойного тления. Для ликвидации возгорания было отсыпано 75 тыс. куб. м грунта. В работах по тушению участвуют 35 специалистов и 18 единиц специальной техники.

Полигон в Новороссийске горит более трех недель. Возгорание началось в ночь на 13 марта. Огонь изначально охватил территорию площадью 2,5 тыс. кв м. Вице-мэр Александр Гавриков ранее отмечал, что из-за изменения направления ветра в некоторых районах города ощущается запах дыма.

Прокуратура Краснодарского края инициировала проверку по факту пожара. Ведомство установило, что компания ООО «Терра-Н», эксплуатирующая полигон, нарушает федеральное законодательство.

После окончательного тушения пожара власти планируют продлить работу полигона на два года. В ходе реконструкции территорию расширят за счет дополнительных участков.

Анна Гречко