Работу столовой на Синарском трубном заводе приостановили из-за кишечной инфекции

Синарский районный суд приостановил деятельность столовой цеха В-2 ПАО «Синарский трубный завод» в Каменске-Уральском на 60 суток из-за нарушений санитарного законодательства, сообщили в пресс-службе суда.

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Решение было принято после вспышки кишечной инфекции, в результате которой в конце марта шесть сотрудников завода были госпитализированы с диагнозом норовирус.

В ходе проверки столовой, проведенной Роспотребнадзором 1 апреля, были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, в том числе к приготовлению, хранению и реализации пищи и напитков. Было установлено, что не все сотрудники столовой имели правильно оформленные санитарные книжки.

Деятельность в столовой цеха осуществляло ООО «РТС-Питание». Синарский районный суд признал, организацию виновной в совершении административного правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее в Екатеринбурге произошло массовое отравление учащихся СУНЦ УрФУ. За медицинской помощью обратились 34 человека. В ходе проверки, у двух сотрудников пищеблока был обнаружен норовирус. Кировский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность ООО «Общественное питание» на 40 суток.

Полина Щуцкая