Работу столовой на Синарском трубном заводе приостановили из-за кишечной инфекции
Синарский районный суд приостановил деятельность столовой цеха В-2 ПАО «Синарский трубный завод» в Каменске-Уральском на 60 суток из-за нарушений санитарного законодательства, сообщили в пресс-службе суда.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Решение было принято после вспышки кишечной инфекции, в результате которой в конце марта шесть сотрудников завода были госпитализированы с диагнозом норовирус.
В ходе проверки столовой, проведенной Роспотребнадзором 1 апреля, были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, в том числе к приготовлению, хранению и реализации пищи и напитков. Было установлено, что не все сотрудники столовой имели правильно оформленные санитарные книжки.
Деятельность в столовой цеха осуществляло ООО «РТС-Питание». Синарский районный суд признал, организацию виновной в совершении административного правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).
Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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