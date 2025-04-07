Выручка пермского производителя водки перевалила за 4 млрд рублей

Пермское АО «Бастион» опубликовало финансовые результаты за 2024 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль компании составила 107,4 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 37,6% (в 2023-м — 78 млн руб.). Выручка общества выросла на 16,4%, достигнув 4 млрд руб. против 3,5 млрд руб. годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «Бастион» занимается производством алкогольной продукции. Предприятие было создано на базе Пермского винодельческого завода, основанного в 1942 году. До 2017 года завод назывался «Уралалко», затем был переименован в «Бастион осн. 1942 г.». С 2003 года компания входит в алкогольный холдинг России «Белуга групп» (до 2017 года — ГК «Синергия»).