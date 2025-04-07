Советник Белого дома: Трамп прислушается к выгодным предложениям партнеров

Советник Белого дома по экономике Кевин Хэссет заявил, что президент США Дональд Трамп прислушается к торговым партнерам, если они предложат действительно выгодные условия. Об этом господин Хэссет сказал в интервью телеканалу Fox News, комментируя новые американские пошлины, введенные в отношении большинства стран мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кевин Хэссет

Фото: Ben Curtis / AP Кевин Хэссет

Фото: Ben Curtis / AP

«Он (Дональд Трамп.— "Ъ") делает ставку на то, что, как он знает, работает, и он собирается продолжать это делать»,— сказал господин Хэссет в интервью Fox News.

«Но он также собирается прислушаться к нашим торговым партнерам, и если они придут к нам с действительно выгодными предложениями, которые принесут пользу американской промышленности и американским фермерам, я уверен, он прислушается»,— добавил советник президента.

Президент США обсуждал с партнерами вопросы, касающиеся пошлин, на протяжении всех выходных, сообщил советник американского лидера. Дональд Трамп будет оценивать предложения партнеров, добавил он.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран, для некоторых из которых была установлена индивидуальная ставка. Ряд стран, включая Вьетнам и Турцию, рассчитывают на переговоры, другие пошли по пути ответных мер — в частности, Китай с 10 апреля повысит до 34% ввозные пошлины на американские товары.

О реакции фондовых рынков — в материале «Ъ» «Паническая распродажа».

Анастасия Домбицкая