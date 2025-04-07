Адвокаты задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу подали апелляцию на арест

Адвокаты задержанного в Турции мэра Стамбула Экрема Имамоглу подали апелляцию на его арест. Об этом сообщает турецкий телеканал Т24.

«После проведенных 23 марта операций в мэрии Стамбула, направленных против предполагаемых связей с терроризмом и коррупцией, защита арестованного мэра города Экрема Имамоглу подала апелляцию на решение суда о его заключении под стражу»,— говорится в публикации на сайте Т24.

Ходатайство подано от имени четырех адвокатов в 10-й мировой уголовный суд Стамбула, уточняется в сообщении телеканала.

Экрем Имамоглу был задержан 19 марта, он был мэром Стамбула с 2019 года. В его доме провели обыски, полиция также задержала еще около 100 человек. Экрем Имамоглу считается главным оппонентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После задержания турецкого политика в Стамбуле начались массовые протесты.

Подробности — в материале «Ъ» «Счет пошел на миллионы».

Анастасия Домбицкая