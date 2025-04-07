За сутки ВСУ потеряли 150 военнослужащих в Курской области

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки лишились порядка 150 солдат на курском направлении. Также были уничтожены семь автомобилей, две боевые бронированные машины, два пункта управления БПЛА, бронетранспортер, миномет. Об этом сообщили в Минобороны.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий поразили формирования механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня Курской области.

В общий состав потерь Украины на курском направлении вошли 72 470 военнослужащих, 2 637 автомобилей, 2 256 боевых бронированных машин, 595 артиллерийских орудий, 404 танка, 331 боевая машина пехоты, 297 бронетранспортеров, 123 станции РЭБ, 56 единиц инженерной и другой техники, 53 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, десять транспортно-заряжающих машин, десять РЛС ПВО, зенитная самоходная установка и командно-штабная машина.

Сутками ранее ВСУ лишились на курском направлении порядка 170 солдат.

Боевые действия в Курской области идут с 6 августа 2024 года. В регионе введены режимы КТО и ЧС федерального масштаба. С 12 марта идет эвакуация мирных жителей из освобожденных населенных пунктов Суджанского района — по данным на 6 апреля, оттуда вывезен 731 человек. Сегодня врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что за последние сутки из числа спасенных граждан шести понадобилась медпомощь. Речь идет о четверых мужчинах 41, 44, 46 и 49 лет, а также двух женщинах 60 и 87 лет. Все они доставлены в областную больницу в Курске.

«У всех пострадавших различные травмы: ожоги, осколочные ранения, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. По большей части, люди получили их в результате атак украинских дронов или обстрела»,— рассказал глава региона.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова