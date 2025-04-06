ВСУ за сутки потеряли 170 военнослужащих в Курской области

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины лишились порядка 170 солдат в Курской области. Как сообщили в Минобороны, также были уничтожены 12 автомобилей, три пункта управления БПЛА, две боевые бронированные машины и склад боеприпасов.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии российские войска поразили живую силу и технику ВСУ в районах курских населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня, а также — Басовка, Беловоды, Будивельное, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Миропольское, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области Украины.

В общий состав потерь украинских формирований вошли 72 320 человек, 2 630 автомобилей, 2 254 боевые бронированные машины, 595 артиллерийских орудий, 404 танка, 331 боевая машина пехоты, 296 бронетранспортеров, 123 станции РЭБ, 53 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, десять транспортно-заряжающих машин, десять РЛС ПВО, зенитная самоходная установка, командно-штабная машина.

Этой ночью Курская область подверглась атаке двух БПЛА. О последствиях не сообщалось. В регионе с 1:09 до 6:57 6 апреля действовала угроза удара беспилотников.

Алина Морозова