Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как на рынке первичной недвижимости соотносятся предложения с разными типами планировки и отделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Планировочные решения квартир и апартаментов меняются в соответствии с запросами потенциальных покупателей. Продуманные эргономичные решения востребованы, они позволяют не терять метры, максимально эффективно используя площадь жилья, и не платить за лишнее. Сейчас на рынке новостроек представлено два основных формата: классический и евро. Во втором случае гостиная объединена с кухней в единое пространство. И евроформат сегодня преобладает во всех сегментах первичного рынка столицы, у него более 70%. Минимальная доля квартир с классической планировкой зафиксирована в новостройках массового сегмента, в пределах 18%, а максимальная в комплексах премиум-класса, почти 44%, посчитали специалисты компании «Метриум».

По данным брокеров, на первичном рынке города без учета предложения элитного класса насчитывается более 70 тыс. лотов, из них более 50 тыс. евроформата. Европланировки в стране начали широко распространяться только в 2008 году, но быстро стали популярным и востребованным форматом, отмечают эксперты компании Regions Development. Тем не менее классический тип планировочных решений все еще не потерял свою актуальность. Такое решение дает больше личного пространства для каждого члена семьи, а также создает ощущение уюта и надежности.

Среди квартир с классическими планировками чаще всего встречаются лоты без отделки, их более 60%, на втором месте варианты с чистовой отделкой, у них пятая часть экспозиции, на третьем с white box, у него около 17%. Среди квартир с планировкой евроформата без отделки экспонируется почти 50% лотов, с чистовой около 30%, оставшиеся 20% с white box.

Светлана Бардина