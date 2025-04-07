Долгое созревание в изоляции

В высокогорном озере Авотя Быстринского природного парка найдена необычная популяция карликового гольца-мальмы с редкой пятнистостью тела, напоминающей микижу. Эти рыбы живут в полной изоляции уже более 10 тыс. лет, достигают лишь десятой части размера своих сородичей и выработали особую стратегию выживания — много лет накапливают запасы жира, которые потом расходуют на половое созревание. Изучение этих необычных рыб поможет понять, как животные приспосабливаются к жизни в суровых условиях.

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Исследовательскую группу возглавили заведующая лабораторией антропогенной динамики экосистем КамГУ им. Витуса Беринга Дарья Паничева и сотрудник ИПЭЭ РАН Евгений Есин. Экспедиция проводилась в рамках совместного проекта сети природных парков «Вулканы Камчатки», КамГУ им. Витуса Беринга и ИПЭЭ РАН по изучению биоразнообразия пресных вод Камчатки, рассчитанного на 2023–2027 годы.

Озеро Авотя — горный водоем, спрятанный в ледниковой долине на западном крае Уксичанского вулканического района. Озеро площадью 1 кв. км имеет глубину до 25 м и лежит на высоте почти 900 м над уровнем моря. Такие условия сильно повлияли на обитающих здесь рыб.

Вытекающая из озера река принадлежит бассейну Хайрюзово-Тихая, но крутые пороги в ее верхнем течении не дают возможность рыбе подняться в озеро. Потомки гольца-мальмы оказались отрезаны от своих сородичей с конца последнего ледникового периода — примерно 10–12 тыс. лет назад.

До водоема непросто добраться — он находится примерно в 50 км от села Эссо, на границе природного парка «Быстринский». До весны 2025 года никто из ученых не проводил здесь исследований из-за труднодоступности места.

Чтобы изучить изолированных в озере рыб, исследователям пришлось работать в сложных условиях при ночных температурах до –40 градусов. В марте 2025 года они пробурили лед толщиной 1,2 м и установили на дно специальные ловушки. На обычную рыболовную снасть гольцы почти не клевали: они предпочитают искать пищу на дне.

Исследование показало, что местные гольцы совсем не похожи на своих родственников из других водоемов Камчатки. Хотя эти рыбы доживают до 12 лет, они вырастают лишь до 20 см в длину при массе 80–100 г. Максимальный вес пойманной рыбы составил всего 110 г. Для сравнения: обычная мальма того же возраста достигает длины более 50 см и весит около 2 кг.

«Перед нами классический пример карликовости у животных. Для мальмы это большая редкость,— объясняет Есин.— Эти гольцы растут очень медленно. Первые шесть-семь лет жизни они в основном накапливают жир — его содержание в мышцах достигает более 20% от сухой массы. Затем рыбы используют эти запасы для созревания половых желез. После этого они могут нереститься несколько раз, но не каждый год: в озере просто не хватает ресурсов, чтобы быстро восстановиться и подготовиться к новому нересту».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рыбы гольцы

Рыбы гольцы



Еще одна удивительная особенность этих рыб — необычная окраска. У них на боках, жаберных крышках и плавниках есть мелкие черные пятнышки, которых нет ни у одного другого представителя рода Salvelinus. По внешнему виду они больше напоминают другую рыбу — микижу. Ученые пока не могут объяснить, зачем гольцам такая окраска и какую роль она играет в их жизни. Для ответа на этот вопрос планируется использовать молекулярно-генетические методы.

Гольцы из озера Авотя питаются в основном донными организмами — бентосом. Именно поэтому они почти не реагируют на приманки, плавающие в толще воды, что создало дополнительные трудности при их отлове.

Эта находка заинтересовала биологов, изучающих эволюцию и приспособления животных к экстремальным условиям. Жизнь в изоляции на протяжении тысячелетий привела к формированию особого генофонда у этих рыб, который помогает им выживать в суровом высокогорном озере.

«Мы обнаружили небольшую эндемичную популяцию лососевых рыб, которая развивалась своим путем многие тысячи лет,— подчеркнула Дарья Паничева.— Наша задача — изучить все биологические особенности этих гольцов и разработать рекомендации по мониторингу их состояния и, если потребуется, сохранению».

Работа на озере Авотя продолжится в рамках проекта изучения биоразнообразия Быстринского природного парка. Летом 2025 года ученые планируют провести полное обследование водоема, чтобы оценить кормовую базу гольцов и выявить других обитателей этого изолированного мира.

Евгений Есин, научный сотрудник КамГУ им. Витуса Беринга и ИПЭЭ, доктор биологических наук