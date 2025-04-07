У учредителя пермского телефонного завода арестовали имущество на 333 млн рублей

Главным военным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя ОАО Пермский телефонный завод «Телта» Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной. Они обвиняются в мошенничестве и покушении на мошенничество при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

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По данным следствия, в 2017-2021 годах в ходе выполнения государственного оборонного заказа ОАО ПТЗ «Телта» заключило с государственным заказчиком контракты на поставку устройств связи на общую сумму свыше 1,4 млрд руб. При исполнении контрактов Игорь Морозов, Алексей Высоков и Елена Гришина внесли в бухгалтерские документы заведомо ложные сведения о повышенных затратах предприятия на покупку комплектующих изделий, тем самым похитив более 48 млн руб. Кроме того, в 2020 и 2021 годах фигуранты внесли в документацию заведомо ложные сведения, пытаясь похитить бюджетные денежные средства на сумму свыше 16 млн руб. Свой умысел они не смогли довести до конца, так как их преступная деятельность была выявлена и пресечена правоохранительными органами. По ходатайству следователя СК России суд избрал Игорю Морозову и Алексею Высокову меру пресечения в виде заключения под стражу, Елене Гришиной – домашний арест.

В ходе расследования уголовного дела на имущество Игоря Морозова – акции ОАО ПТЗ «Телта» и объекты недвижимости судом наложен арест на сумму более 333 млн руб. Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.