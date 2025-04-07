Депутаты предложили заморозить результаты школьных олимпиад на время призыва

В Госдуму внесли законопроект, исключающий срок военной службы из срока действия результатов олимпиад. Сейчас они действуют четыре года. Предполагается, что в этот срок не будет засчитываться время, потраченное на прохождение срочной службы, военной службы по мобилизации и контракту и участие в СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Изменения предлагается внести в ст. 71 закона «Об образовании». В пояснительной записке к проекту указывается, что существующая редакция статьи «ставит в неравное положение» победителей и призеров олимпиад, участвующих в боевых действиях.

Авторы инициативы — депутаты фракции ЛДПР. В январе этого года они вносили аналогичную инициативу про «заморозку» срока действия сертификата ЕГЭ на время армейской службы. Авторы указывали, что такие изменения «будут справедливы в первую очередь по отношению к участникам СВО». Проект прошел первое чтение 22 января, дата следующего чтения еще не назначена.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЕГЭ спит, служба идет».

Полина Мотызлевская