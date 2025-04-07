Набиуллина: география карт «Мир» растет вопреки санкциям

Международная сеть приема карт «Мир» продолжает расти, заявила председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Несмотря на санкции, постепенно расширяем прием карт "Мир" в дружественных странах, куда ездят наши туристы»,— сказала глава ЦБ во время выступления в Госдуме (цитата по ТАСС).

Российская платежная система «Мир» работает в 13 странах, помимо России. Без ограничений она действует в Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии и на Кубе. О планах внедрить систему говорили власти Египта, Ирана и Маврикия. Турция также рассчитывает урегулировать вопрос с использованием российских банковских карт «Мир», говорил в марте посол страны в РФ Танжу Бильгич.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Иран нанесли на карту "Мира"».