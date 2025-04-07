В Татарстане мужчину оштрафовали на 30 тыс. рублей за нападение на участкового

Рыбно-Слободской районный суд Татарстана оштрафовал 41-летнего мужчину на 30 тыс. руб. по ч. 1 ст. 318 УК РФ за нападение на участкового. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел 19 сентября 2024 года на лестничной площадке одного из домов в селе Масловка. Мужчина дважды ударил участкового уполномоченного отдела МВД России по Рыбно-Слободскому району — в нос и в область левой брови. На момент нападения полицейский находился в форме и исполнял служебные обязанности.

Мужчина свою вину не признал и утверждал, что не бил полицейского.

Приговор вступил в законную силу.

Артём Дергунов