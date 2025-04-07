Трамп призвал Россию прекратить удары по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от России прекращения ударов по Украине. Он вновь выразил уверенность, что боевые действия между странами не начались бы, если бы на тот момент президентом был он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

«Мы ведем переговоры с Россией. Хотелось бы, чтобы он остановился. Мне не нравятся бомбардировки. Они продолжаются и продолжаются»,— cказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

30 марта Дональд Трамп заявил, что, если Россия будет препятствовать прекращению огня на Украине, американские власти введут вторичные пошлины на всю российскую нефть. При этом уже 4 апреля он заверил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский готовы заключить сделку. В марте стороны договорились о моратории на удары по энергетическим объектам. Россия обвиняет Украину в нарушении договоренности.

О подходе США к урегулированию конфликта — в материале «Ъ» «Трамп или пропал».

Лусине Баласян