МИД КНР: пошлины США препятствуют восстановлению мировой экономики

Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что введенные США пошлины на импорт товаров из других стран подрывают экономический и торговый порядок, а также процесс восстановления мировой экономики. Подобные меры, подчеркнул дипломат, вызовут «всеобщее противодействие» международного сообщества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

«Введение США дифференцированных пошлин нарушает принцип недискриминации Всемирной торговой организации, наносит серьезный урон нормальному международному торгово-экономическому порядку, безопасности и стабильности глобальных производственных и логистических цепочек, наносит серьезный ущерб многосторонней торговой системе и серьезно влияет на процесс восстановления мировой экономики»,— сказал Линь Цзянь на брифинге (цитата по RTHK).

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран, для некоторых из которых была установлена индивидуальная ставка, в том числе для Китая — в размере 34%. 4 апреля Госсовет КНР объявил о введении 34-процентных тарифов на американские товары. Президент США допустил заключение сделки с Китаем, если будет устранен торговой дефицит в «сотни миллиардов долларов».

О реакции на американские пошлины — в материале «Ъ» «Замри, бей, беги».

Лусине Баласян