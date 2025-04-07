Курорт Усть-Качка вернул себе первое место по выручке среди пермских здравниц

Один из крупнейших пермских санаториев — ЗАО «Курорт Усть-Качка» опубликовало финансовый отчет за 2024 год. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», выручка компании, управляющей курортом, за год увеличилась на 18,6% — до 1,7 млрд руб. В 2023 году выручка ЗАО «Курорт Усть-Качка» составляла 1,44 млрд руб. Прибыль организации выросла сразу на 45,2% — со 154,2 млн руб. в 2023 году до 223,9 млн руб. в 2024-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Другой крупный санаторий региона — ЗАО «Курорт Ключи» — также улучшил финансовые результаты в прошлом году. Выручка общества выросла на 14,3% — с 1,45 млрд руб. в 2023 году до 1,66 млрд руб. Чистая прибыль компании поднялась на 50% год к году — до 271,3 млн руб. В 2023 году курорт «Ключи» получил 180,7 млн руб. прибыли.

Усть-Качка всегда считалась крупнейшим курортом Прикамья. Но по итогам 2023 года по финпоказателям крупнейшим пермским курортом стали Ключи, подвинув с первого места Усть-Качку.

Курорт Усть-Качка — многопрофильный оздоровительный комплекс, расположенный в одноименном поселении в Пермском районе. В составе курорта — семь корпусов на 2 тыс. мест, бальнеогрязелечебница, поликлиника, питьевой бювет. Санаторий входит в сеть Amaks Hotels & Resorts, которую развивают пермские бизнесмены Валерий Гараев, Александр Аспидов и Дмитрий Златкин. Согласно сайту сети, в состав Amaks Hotels & Resorts входят 29 гостиниц и санаториев в России и Республике Беларусь — это объекты в Перми (помимо «Усть-Качки» — «Амакс Премьер-отель»), Азове, Великом Новгороде, Красноярске, Тамбове, Кургане, Ижевске, Москве и других городах.

«Курорт Ключи» управляет одной из старейших здравниц Урала в Суксунском районе. На территории санатория ведется строительство велнес-центра. Многофункциональный комплекс будет включать в себя ингаляторий, спелео- и галокамеру, зону ароматерапии, уличный бассейн, гидромассажные аттракционы и прочее. Кроме того, в велнес-центре предусмотрено размещение различных кафе, тренажерных залов, детской зоны для занятий. Общий объем инвестиций в проект составит свыше 1 млрд руб. Как сообщали ранее в пресс-службе краевого правительства, завершить возведение велнес-центра в «Ключах» планируется в этом году.