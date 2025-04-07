Екатеринбуржец получил патент на 145-метровый небоскреб «Елка мира»

В начале апреля Роспатент утвердил заявку жителя Екатеринбурга Алексея Лабырина по получению патента на проект 145-метрового небоскреба «Елка мира», сообщил Telegram-канал Baza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По информации Baza, Алексей Лабырин в 2013 году участвовал в конкурсе по реконструкции телебашни в Екатеринбурге, в рамках которой был предложен проект «Елки мира», однако проработан проект был только в 2024 году. Согласно концепции, в небоскреб должен стать парком развлечений, где ежедневно будут проводиться новогодние праздники, при этом на разных этажах предполагаются гуляния в стиле разных стран, например, Китая или Бразилии. В здании должно быть 29 многоуровневых этажей, смотровая площадка, аттракцион для кругового спуска на тележках в виде саней по прозрачным трубам с верхней точки, луч на шпиле сооружения. Площадь застройки должна составить 8510 кв. м.

Напомним, недостроенная телебашня в Екатеринбурге была снесена в марте 2018 года, на ее месте построили «УГМК Арену» за 24 млрд руб. — 10 марта прошло открытие площадки и первый хоккейный матч между клубами «Автомобилист» и ЦСКА.

Ирина Пичурина