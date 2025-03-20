Стоимость строительства «УГМК Арены» в Екатеринбурге составила 24 млрд рублей

Строительство «УГМК Арены» в Екатеринбурге обошлось в 24 млрд руб., передает ТАСС со ссылкой на министра спорта РФ Михаила Дегтярева — об этом он сообщил на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Только что открывали "УГМК Арену", объект стоит 24 млрд руб., из них 15 млрд руб. — частные средства. Строилась три года»,— сказал министр.

Строительство «УГМК Арены» началось в 2019 году на месте, где ранее находилась недостроенная телебашня, которую снесли в марте 2018 года. Изначально стоимость спортобъекта оценивалась в размере 10-13 млрд руб. В начале февраля 2025 года строительство было завершено: площадка может вместить 12 тыс. зрителей на спортивные мероприятия и 15 тыс. зрителей во время концертов. 10 марта прошло открытие «УГМК Арены» и первый хоккейный матч между клубами «Автомобилист» и ЦСКА, который закончился победой ЦСКА со счетом 3:4.

Подробнее о том, как прошло открытие — в материале «"Автомобилист" заехал в новый дом»

Ирина Пичурина