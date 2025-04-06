В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что на территории региона объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом господин Гусев сообщил в Telegram-канале. Глава региона попросил граждан сохранять спокойствие.

«Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России»,— написал Александр Гусев. Ранее глава региона заявлял, что ПВО России сбили несколько беспилотников на границе Воронежской области. В результате падения обломков пострадал один человек, повреждены два строения.

Минобороны России сообщало, что украинские БПЛА повредили в области два наземных газопровода низкого давления. Объекты обслуживались ООО «Газпром газораспределение Воронеж».