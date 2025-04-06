Два газопровода в Воронежской области пострадали при атаке БПЛА

В результате двух атак БПЛА в 6:05 и в 7:43 6 апреля были повреждены два наземных газопровода низкого давления в Воронежской области, обслуживаемые ООО «Газпром газораспределение Воронеж». Об этом сообщили в Минобороны.

«Описанные в сообщении Министерства обороны факты связаны с ночным инцидентом»,— рассказали «Ъ-Черноземье» в правительстве региона.

Сегодня утром губернатор Александр Гусев сообщил об уничтожении ряда беспилотников у границы Воронежской области. По его словам, в результате падения их обломков пострадал один человек, повреждены два строения.

Алина Морозова