США не станут откладывать ответные пошлины

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Говард Латник

Фото: Kent Nishimura / Reuters Говард Латник

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Белый дом не собирается откладывать ранее объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины. Об этом в интервью CBS News заявил американский министр торговли Говард Латник.

«Тарифы будут введены. Он (Дональд Трамп) объявил об этом, и он не шутил»,— сказал господин Латник (цитата п ТАСС). Он добавил, что президенту Соединенных Штатов необходимо «перезапустить глобальную торговлю».

Министр объяснил, что тарифы в отношении необитаемых островов Макдональд и Херд в Индийском океане были необходимы, чтобы другие страны не могли с их помощью обходить пошлины. Сегодня директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт сообщил, что более 50 стран обратились к США с просьбой начать переговоры о торговых пошлинах.

2 апреля господин Трамп сказал, что партнеры США создали нетарифные барьеры в отношении американских товаров. В Белом доме оценили эти барьеры и ввели ответные пошлины. Тарифы против Китая составили 34%, против стран ЕС — 20%. Президент Дональд Трамп назвал пошлины наступлением «золотого века» в США и концом «десятилетий грабежа» со стороны других государств.

Подробнее — в материале «Ъ» «Игра тарифов».