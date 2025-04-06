Нет тела, есть дело

Начался 11-й день поисков тела утонувшего на реке Сива 10-летнего подростка. К этому моменту группировку водолазов от МЧС РФ и ПСС УР увеличили до 12 сотрудников. В мероприятиях задействованы до 300 волонтеров и спасателей в будни, до 700 — в выходные. Родственница несовершеннолетнего Виктория Башкирова отмечает нехватку плавсредств, скорой помощи и говорит о «равнодушии» региональных властей. Глава Удмуртии Александр Бречалов напротив заявляет, что знаком с делом утонувшего подростка с первых дней инцидента, и оно находится на его личном контроле. Что известно о поисках тела несовершеннолетнего — в материале «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шуткин, Telegram Фото: Андрей Шуткин, Telegram

Дело утонувшего на реке Сива в Воткинском районе 10-летнего подростка Артемия находится на личном контроле главы Удмуртии Александра Бречалова. Об этом руководитель региона рассказал в личном видеообращении в Telegram 5 апреля. Господин Бречалов добавил, что о подобных ситуациях ему сообщают сразу.

27 марта правоохранители получили сообщение о двух утонувших подростках 10 и 11 лет. По факту исчезновения несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» (до четырех лет лишения свободы). Тело 11-летнего школьника обнаружили на следующий день, 28 марта. Поиски 10-летнего Артемия продолжаются до сих пор.

«Сейчас на реке работают четыре водолаза от МЧС РФ, восемь — от ПСС УР, а также пять спасателей. Работа очень сложная: увеличивается течение, поэтому они работают посменно, но делают максимум, чтобы найти Артемия»,— сказал глава региона. Господин Бречалов поблагодарил задействованных в поисках волонтеров. «Надеемся на лучший исход, но обстоятельства сложные»,— добавил руководитель республики.

4 апреля к властям Удмуртии обратилась родственница утонувшего подростка Виктория Башкирова. В видеообращении во «ВКонтакте» она заявила о «равнодушном отношении» регионального правительства к инциденту. «До сих пор никто из представителей (органов власти.— "Ъ-Удмуртия") не вышел на связь»,— сказала Виктория Башкирова. При этом, по словам родственницы, от правительства республики были предоставлены сотрудники ПСС УР и ПСО №3.

«Нам нужны водолазы. Нам нужна скорая. У нас люди ходят по лесам и болотам: получают травмы, рвут сапоги, находятся в воде по пять часов»,— сказала Виктория Башкирова. Родственница добавила, что в будни в поисках задействовано 200-300 человек, в выходные — до 600-700.

По данным удмуртского ГУ МЧС, с 27 марта было обследовано порядка 183 км береговой линии и более 2,26 км дна реки Сива. Участок от реки Камы до деревни Кварса протяженностью 27 км исследовали с помощью эхолота. Добровольцы на плавсредствах обследовали еще порядка 2 кв. км с помощью гидролокатора на участке реки от деревни Гавриловка до деревни Нива. 5 апреля общая группировка РСЧС прошла еще 8,5 км.

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«К сожалению, водолазы начали болеть. В общей сложности выбыли из работы три человека группировки МЧС РФ и ПСС УР. На замену им вызваны специалисты из Глазова»,— заявил 5 апреля в Telegram председатель госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Чиновник добавил, что уровень воды и скорость потока реки ежедневно увеличиваются: за сутки первый показатель поднялся еще на 8 см. «Работы продолжатся до осложнения паводковой ситуации»,— сказал господин Шуткин.

К вечеру 6 апреля Виктория Башкирова добавила во «ВКонтакте», что Воткинский район, в том числе индивидуальные предприниматели, школы и детские сады, обеспечивают добровольцев продуктами питания.

«Нам не хватает оборудования для работы на воде. Вчера порвали пять лодок. Сегодня — неизвестно, но по рации слышала, что моменты такие были»,— сказала родственница.

Виктория Башкирова отметила, что на собранные средства были приобретены пять лодок по 45 тыс. руб. каждая и десять пар забродных сапогов размером 43-45 на общую сумму 70 тыс. «Составляем план закупок: считаем испорченные лодки, по возможности ремонтируем. Продолжим закупать»,— добавила она.

Сегодня водолазы, спасатели и волонтеры продолжают поиски тела утонувшего подростка.

Евгений Щепелев