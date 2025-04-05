Сальдо исключил перенос столицы Херсонской области в другой город

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что о переносе столицы области «не может быть и речи». Об этом господин Сальдо сообщил в интервью «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Херсонской области Владимир Сальдо

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Глава Херсонской области Владимир Сальдо

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Столицей Херсонской области был, есть и всегда будет только один город — наш любимый и прекрасный Херсон. Это отражено в самом названии региона. Об ином не может быть и речи»,— передает издание слова Владимира Сальдо.

Область вошла в состав России в 2022 году. Под контролем страны находится около 75% региона. ВСУ контролируют правый берег Днепра, а также столицу области — город Херсон.

Господин Сальдо сказал, что ВСУ превратили часть области, расположенную на правом берегу Днепра, в мертвую зону. Он добавил, что столица региона сейчас «почти полностью пустая». 2 марта губернатор говорил, что военная обстановка позволяет армии России занять город Херсон и Правобережье.