Сальдо заявил о благоприятной ситуации для взятия Херсона

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сложившаяся благоприятная военно-политическая ситуация позволяет занять город Херсон и правобережье региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Осталось oднo, самoе важнoе: внoвь oсвoбoдить Херсoн и все правoбережье. Сейчас для этoгo складывается благoприятная вoенно-пoлитическая ситуация. Будет нелегкo, но не сoмневаюсь, что все у нас пoлучится. Жди нас, Херсон!» — написал господин Сальдо в своем Telegram-канале. Губернатор напомнил, что российские войска уже входили в Херсон 2 марта 2022 года. По его словам, «для многих это было похоже на чудо».

Напомним, Россия взяла под контроль Херсон, расположенный на правом берегу Днепра, в начале специальной военной операции. В ноябре того же года войска были отведены. 30 сентября 2022 года президент Владимир Путин включил ДНР и ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам прошедших там референдумов.