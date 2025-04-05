Премьер Японии представит Трампу пакет предложений в ответ на пошлины

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в ответ на введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины намерен представить тому пакет предложений. Что они включают, он не уточнил. Господин Исиба рассчитывает в ближайшее время созвониться с американским президентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nicolas Datiche / Pool / Reuters Фото: Nicolas Datiche / Pool / Reuters

Японский премьер считает, что бесполезно просить у США исключений из пошлин. «На переговорах с Америкой я хочу представить (предложения.— "Ъ") в пакете, поэтому это потребует времени, но мы добьемся успеха, если это сделаем»,— сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

США с сегодняшнего дня, 5 апреля, вводят ввозную пошлину 10% на импорт из 185 стран, а с 9 апреля намерены повысить зеркальные пошлины на импорт из государств, применявших в торговле со Штатами несимметричные, по мнению Дональда Трампа, ограничения. На импорт из Японии установлен тариф 24%. Япония является крупнейшим поставщиком машин на американский рынок, первые оценки ее потерь от повышения пошлин — $12 млрд в год, или 0,25% ее ВВП.

По данным CNN, господин Трамп обсуждает смягчение тарифов с Индией, Вьетнамом и Израилем.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Замри, бей, беги».