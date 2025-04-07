Пермский радиохолдинг возглавила топ-менеджер медиагруппы из Тюмени

Временно исполняющим обязанности директора ООО «РМГ Пермь» и ООО «Граммофон-Пермь» назначена Татьяна Кучевасова. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 4 апреля. Она сменила на посту и.о. директора Елену Якимову, которая работает в пермском радиохолдинге главным бухгалтером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиа Траст Тюмень Фото: Медиа Траст Тюмень

Татьяна Кучевасова является гендиректором ООО «Медиа Транст Тюмень» - главой радиохолдинга, по данным сайта компании, объединяющего радиостанции Тюмени , Тулы, Орла, Йошкар-Олы и Калининграда. Также компании принадлежат радиокомпании в Челябинске. Владельцем 99% долей ООО «Медиа Транст Тюмень» является российский медиаменеджер и председатель совета директоров ГК «Медиа Траст» Владимир Шемякин. Выручка ООО в 2024 году 111 млн руб. чистая прибыль – 40 млн руб.

Смена директора произошла после того 14 марта в возрасте 55 лет скоропостижно скончался генеральный директор филиала «Русской Медиагруппы» — ООО «РМГ Пермь» Евгений Царегородцев.

В Перми РМГ принадлежит ООО «РМГ Пермь» и ООО «Граммофон-Пермь». Выручка ООО «РМГ Пермь» в 2023 году - 11 млн руб., чистая прибыль – 6 тыс. руб. (2023 год), выручка ООО «Граммофон-Пермь» - 36 млн руб., чистая прибыль – 3, 5 млн руб. (2023 год).