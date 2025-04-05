На работу в Ростовскую область позвали водителей из Алтая

Для автотранспортных компаний Ростова-на-Дону проведен открытый отбор с Республикой Алтай. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ростовской области. Здесь пояснили, что кандидаты, заинтересовавшиеся возможностью переезда на Дон и подходящие по требованиям, приглашены на предприятия для дальнейшего собеседования с целью трудоустройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в донской столице недобор водителей на муниципальный транспорт превысил 50%. Так, на городских маршрутах, обслуживаемых МУП МТК «Ростовпассажиртранс», сейчас фактически посменно трудятся 326 водителей, при этом предприятию не хватает 383 человека.

По информации донского правительства, служба занятости населения региона заключила соглашения с пятью трудоизбыточными регионами РФ. В этот список вошли Алтай, Дагестан, Калмыкия, Ингушетия и Северная Осетия – Алания.

«Такое межрегиональное сотрудничество может помочь в привлечении кадров на предприятия Дона, – привели в пресс-службе слова начальника регионального управления государственной службы занятости Сергея Григоряна. – Наши специалисты информируют работодателей о такой возможности. Далее предприятия сообщают о своей готовности рассматривать кандидатов из других субъектов (России), а кадровые консультанты проводят открытый отбор под заявку конкретного работодателя».

В пресс-службе добавили, что Предприятия и организации самостоятельно определяют условия привлечения кадров в рамках межрегиональных открытых отборов. Например, работодатели предоставляют жилье, компенсацию за арендную плату, санаторное лечение, др. льготы и преференции.

Ефим Мартов