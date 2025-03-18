В Ростове недобор водителей на муниципальный транспорт превысил 50%

На городских маршрутах, обслуживаемых МУП МТК «Ростовпассажиртранс», сейчас фактически посменно трудятся 326 водителей, при этом предприятию не хватает 383 человека. О кадровом голоде водителей в ростовских муниципальных транспортных компаниях сообщил на заседании комиссии городской думы по транспортному обслуживанию населения директор департамента транспорта города Вадим Шкабарня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дефицит водителей категории «D» ощущают и другие предприятия Ростова, занимающиеся пассажирскими перевозками.

Нехватка кадров сохраняется, несмотря на то, что в течение 2024 года водительская зарплата выросла на четверть и составила 78,4 тыс. руб.

В настоящий момент ведутся переговоры с соседними регионами на предмет привлечения кадровых ресурсов. Водителям, приезжающим из других территорий предоставляются различные преференции, в том числе компенсация расходов по оплате съемного жилья.

Ситуация осложняется и тем, что муниципальный перевозчик намерен модернизировать и увеличить автобусный парк. До конца текущего года планируется приобрести 70 автобусов большого класса, в 2026 году — 80, и в 2027 году — 129.

Валентина Любашенко