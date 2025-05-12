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ВТБ заключил партнерское соглашение с вьетнамским авиаперевозчиком Vietnam Airlines

Банк ВТБ и крупнейший вьетнамский авиаперевозчик Vietnam Airlines заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Документ стороны подписали в Москве во время официального визита правительственной делегации Социалистической Республики Вьетнам.

Подписание приурочили к возобновлению 8 мая прямого рейса VietnamAirlines «Ханой–Москва–Ханой». Таким образом, страны смогут укрепить туристический и деловой обмен.

Соглашение предусматривает развитие партнерских отношений и сотрудничество по различным направлениям: инвестиции, культура и туризм. Также стороны планируют информационное и консультационное взаимодействие.

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