ВТБ заключил партнерское соглашение с вьетнамским авиаперевозчиком Vietnam Airlines

Банк ВТБ и крупнейший вьетнамский авиаперевозчик Vietnam Airlines заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Документ стороны подписали в Москве во время официального визита правительственной делегации Социалистической Республики Вьетнам.



Подписание приурочили к возобновлению 8 мая прямого рейса VietnamAirlines «Ханой–Москва–Ханой». Таким образом, страны смогут укрепить туристический и деловой обмен.

Соглашение предусматривает развитие партнерских отношений и сотрудничество по различным направлениям: инвестиции, культура и туризм. Также стороны планируют информационное и консультационное взаимодействие.