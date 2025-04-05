В Тюменской области обновили прогноз по паводку

В Тюменской области выпустили обновленный прогноз по паводку, сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале. Согласно нему, вода не должна достигнуть прошлогодних показателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора

При этом прогнозируется превышение нормального уровня воды на реке Ишим в районе от села Ильинка до Абатского. Существует риск достижения отметок «опасное явление» к 7-9 апреля.

«Поэтому не снижаем бдительности и внимательно наблюдаем за обстановкой на реке»,— написал господин Моор. В регионе действуют пять гидрологических постов, за ситуацией следят с помощью беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, продолжается устройство защитных сооружений.

Ранее в Викуловском районе Тюменской области из-за паводка закрыли два моста через реки Ишим и Тенис. Для проживающих в Заборке и Тюлешовом Бору был организован провоз до другого моста.

Подробнее о подготовке к паводкам — в материале «Уровень воды в реке существенно превысит отметки опасного явления»

Анна Капустина