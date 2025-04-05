В Чувашии турпоток превысит 1 млн человек к концу 2025 года

К концу 2025 года туристический поток в Чувашии, по прогнозам, должен превысить 1 млн человек. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы Чувашии Олега Николаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажирский терминал международного аэропорта Чебоксары

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Пассажирский терминал международного аэропорта Чебоксары

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В пресс-службе отметили, что тенденция к увеличению числа гостей региона подтверждается стабильным ростом пассажиропотока в аэропорту Чебоксар. В 2024 году здесь обслужили 577 тыс. пассажиров, что на 14% больше показателя 2023 года.

Для дальнейшего развития туристической отрасли в 2025 году в регионе запланирована постройка причальных стенок в Мариинском Посаде и Козловке. В рамках социального заказа для 2,5 тыс. учащихся республики планируют организовать двухдневные путешествия. Еще одной инициативой станет предоставление единой субсидии, направленной на развитие туристической инфраструктуры в регионе.

Влас Северин