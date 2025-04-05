Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до одной шайбы

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» 39-летний Александр Овечкин забросил 893-ю шайбу. Его отставание от канадца Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сократилось до одной шайбы.

«Вашингтон Кэпиталз» проводит домашний матч против «Чикаго». Овечкин забил с передачи Дилана Строма уже на 3-й минуте матча.

В качестве зрителя на матч прибыл Уэйн Гретцки, который забил свою 894-ю шайбу в марте 1999 года. Ранее он поддержал Александра Овечкина в стремлении установить новый рекорд НХЛ и обещал одним из первых пожать руку россиянину в случае успеха.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кружок "Умелая клюшка"».