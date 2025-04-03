Уэйн Гретцки поддерживает Александра Овечкина в погоне за новым рекордом НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал на послематчевой конференции, что Уэйн Гретцки поддерживает его в стремлении установить новый снайперский рекорд. Его слова приводит пресс-служба НХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уэйн Гретцки

Фото: Blair Gable / Pool / Reuters Уэйн Гретцки

Фото: Blair Gable / Pool / Reuters

В ночь на четверг в гостевом матче против «Каролина Харрикейнз» (1:5) Овечкин забил свой 892-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он уступает лишь канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 шайбы.

«Мы поговорили с Гретцки, и он сказал мне, что поддерживает меня. Я уверен, что он присоединится к команде и будет присутствовать на наших матчах», — заявил Овечкин журналистам.

Ранее сообщалось, что комиссар НХЛ Гарри Беттмэн и Уэйн Гретцки будут посещать матчи с участием Овечкина, когда до повторения рекорда останется четыре гола. Беттмэн присутствовал на игре против «Каролины».

По прогнозам НХЛ, Александр Овечкин сможет установить новый рекорд по количеству заброшенных шайб в ночь на 14 апреля в домашнем матче против «Коламбус Блю Джекетс». До конца регулярного чемпионата клубу осталось провести 7 встреч.

Таисия Орлова