Telegraph: Макрон готов вести переговоры с Россией от лица ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон готов стать представителем Евросоюза на переговорах с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По словам собеседника газеты, Эмманюэль Макрон возьмет на себя роль переговорщика, «когда наступит подходящий момент». Он уточнил, что пока время для этого не пришло.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вести переговоры с властями России не планирует, добавил источник. По информации издания, к ведению переговоров президента Франции с Москвой подталкивает «коалиция желающих», поскольку Эмманюэль Макрон уже вел переговоры с Владимиром Путиным.

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин в последний раз встречались в феврале 2022 года. В феврале 2025-го президент Франции заявил о готовности к контактам с президентом России.

В начале марта лидеры стран Европы сформировали «коалицию желающих» для поддержки возможного соглашения по Украине. 3 апреля президент Финляндии Александр Стубб заявил, что хотя бы один представитель коалиции должен провести переговоры с Владимиром Путиным.

Подробнее о «коалиции желающих» — в материале «Ъ» «Украину ставят на гарантию».