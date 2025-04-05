Суд взвесил взятки

В Воронеже завершилось рассмотрение масштабного уголовного дела о коррупции в местном управлении Госавтодорнадзора. 11 подсудимых приговорены к срокам от 3 до 6 лет колонии строгого режима за получение взяток с водителей грузовиков за возможность безнаказанно ездить с превышением предельно допустимого веса. Защита будет обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеф Еркнапешян

Фото: Юго-Восточное управление Госавтодорнадзора Жозеф Еркнапешян

Фото: Юго-Восточное управление Госавтодорнадзора

Советский райсуд Воронежа вынес приговор по делу о коррупции в местном управлении Государственного автодорожного надзора (УГАДН) по Воронежской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (на данный момент реорганизовано в Юго-Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по ЦФО). Как рассказали «Ъ» участники рассмотрения, все 11 подсудимых признаны виновными по вменяемым им статьям.

Ключевые фигуранты 65-летний Жозеф Еркнапешян и 56-летний Артур Минаев приговорены к четырем и шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафам в 1 млн и 2 млн руб. соответственно.

Остальным участникам дела назначены сроки от трех лет до трех лет и семи месяцев и штрафы от 240 тыс. до 800 тыс. руб.

На скамье подсудимых находились бывшие должностные лица УГАДН и дорожно-постовой службы и сотрудники ООО «Автолюкс», обслуживавшего стационарные посты весового контроля на региональных дорогах. Уголовное дело о взятках против них было возбуждено региональным управлением Следственного комитета России на основании материалов УФСБ весной 2015 года.

Следствие считало, что бывший руководитель УГАДН Жозеф Еркнапешян вместе со знакомым предпринимателем Артуром Минаевым организовали преступное сообщество, бравшее взятки от 500 руб. до 50 тыс. руб. с водителей большегрузов за проезд по трассам с перегрузом в 2013–2015 годах. В зависимости от ролей фигурантов обвиняли в приготовлении к получению и получении взяток организованной группой (ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), в мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), а также в создании и участии в преступном сообществе (ч. 1–3 ст. 210 УК РФ).

В сентябре 2021 года Советский райсуд Воронежа вынес фактически оправдательный приговор, сняв с подсудимых самые тяжкие статьи и оставив всех на свободе. С таким решением не согласилась сторона обвинения, запрашивавшая для ключевых фигурантов реальные сроки лишения свободы на 16 и 13 лет. В итоге Воронежский облсуд отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение в ином составе.

После вынесения нового приговора все подсудимые, кроме Артура Минаева, были заключены под стражу. Предприниматель находится в СИЗО с конца прошлого года.

Как рассказывал «Ъ», во время пересмотра дела он заключил контракт о прохождении военной службы и убыл в зону проведения специальной военной операции.

Его задержали в Донецкой народной республике, где он служил наводчиком разведывательного отделения. По ходатайству обвинения суд заключил его в СИЗО, установив, что факт обвинения предпринимателя в создании преступного сообщества противоречит нормам федерального закона о воинской службе, который исключает заключение контракта с обвиняемыми по ст. 210 УК РФ. Его защита безуспешно обжаловала это решение.

Адвокат Артура Минаева Дмитрий Куркин сказал «Ъ», что будет обжаловать приговор, но отказался от более подробных комментариев. С защитником Жозефа Еркнапешяна оперативно связаться не удалось. Еще один участвовавший в деле адвокат в разговоре с «Ъ» отметил, что решение суда было предсказуемо после отмены оправдательного приговора три года назад.

Сергей Толмачев, Воронеж