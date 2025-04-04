Клишас обвинил в мракобесии авторов учебника по семьеведению

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что некоторые авторы учебника по семьеведению занимаются мракобесием. Он призвал выработать критерии того, кто может писать учебную литературу. Об этом сенатор сказал в эфире RTVI.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клишас

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Клишас

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Я знаю, что люди, которые занимаются эзотерикой, мистицизмом, родологией — называйте, как угодно, все это мракобесие, в школу допущены быть не должны»,— сказал господин Клишас. По его словам, дети должны держаться подальше от идей этих авторов, так как они не соответствуют традиционным ценностям. Сенатор считает неправильным, что авторов нового учебника будут приглашать в школы и на конференции. По мнению Андрея Клишаса, авторы школьных учебников являются для детей авторитетом, поэтому необходимо разработать критерии для отбора людей, которые могут им стать.

31 марта председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина назвала «заготовленной провокацией» критику школьного курса «Семьеведение». Учебное пособие написано самой Ниной Останиной в соавторстве с родологом Ксенией Мосуновой и главредом издательства «Просвещение» Надеждой Колесниковой. Курс был представлен для обсуждения 28 марта.

Ввести курс для учеников 5–9-х, 10–11-х классов и студентов ссузов госпожа Останина предложила еще в марте 2023 года. С сентября 2024 года курс в пробном режиме начал преподаваться внеурочно. Госпожа Останина заявляла, что курс преподается в 42 регионах России, и предложила сделать его обязательным для всех школьников.

О содержании курса — в материале «Ъ» «Семье научат в школе».