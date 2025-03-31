Останина ответила Клишасу и Островскому на критику пособия по «Семьеведению»

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина назвала «заготовленной провокацией» критику школьного курса «Семьеведения». Негативно об этом курсе ранее высказывались священник Павел Островский и сенатор Андрей Клишас.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Учебное пособие по курсу «Семьеведение» написано самой Ниной Останиной в соавторстве с родологом Ксенией Мосуновой и главредом издательства «Просвещение» Надеждой Колесниковой. Курс был представлен для обсуждения 28 марта.

Ввести курс для учеников 5–9-х, 10–11-х классов и студентов ссузов госпожа Останина предложила еще в марте 2023 года. С сентября 2024 года курс в пробном режиме начал преподаваться внеурочно. Госпожа Останина заявляла, что курс преподается в 42 регионах России, и предложила сделать его обязательным для всех школьников.

28 марта священник Павел Островский раскритиковал пособие из-за соавторства с госпожой Мосуновой. «Если кто не знает, то родология является псевдонаукой эзотерического направления, что можно легко проверить, прочитав, например, рассказы самой Ксении»,— написал он в Telegram-канале. Позднее позицию священника поддержал сенатор Андрей Клишас, заявивший, что «никакой учебник по ''Семьеведению'' Останиной/Мосуновой» его дети «читать не будут».

В разговоре с изданием «Подъем» Нина Останина заявила, что пособие пока выпущено «апробационным тиражом» для обсуждения его с экспертами. «Я никаких предложений не получила от названных лиц (господа Островский и Клишас.— ''Ъ''). Конечно, это информационная провокация, заготовленная, и совершенно очевидно, что связана она не только с учебником "Семьеведение", а с уже таким затянувшимся непониманием одного сенатора того, что нельзя всех ломать через колено»,— сказала глава думского комитета.

Полина Мотызлевская