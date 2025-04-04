Кондитерский комбинат «Кубань» нарастил в 2024 году выручку на 363 млн рублей

Выручка ОАО «Кондитерский комбинат “Кубань”» (ОАО «ТикКом “Кубань”»), зарегистрированного в Тимашевске, за 2024 год составила 2,4 млрд руб. По сравнению с показателями 2023 года выручка общества увеличилась на 363 млн руб., следует из годовой бухгалтерской отчетности предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Волобуев, Коммерсантъ Фото: Виталий Волобуев, Коммерсантъ

Чистая прибыль ОАО «ТикКом “Кубань”» в 2024 году составила 3,2 млн руб., увеличившись по сравнению с показателями 2023 года на 0,5 млн руб. Кредиторская задолженность комбината выросла на 151,2 млн руб. и составила на 31 декабря 2024 года 483,8 млн руб. Дебиторская задолженность на конец минувшего года составила 103,6 млн руб. (-15 млн руб. к 2023 году).

По данным Rusprofile, ОАО «ТикКом “Кубань”» зарегистрировано в Тимашевске в 1992 году. Основной вид деятельности — производство кондитерских изделий. Уставный капитал общества — 9,7 млн руб. Генеральный директор с 2021 году — Валерий Кочетов, ему же принадлежит 100% долей в уставном капитале комбината. В 2024 году на предприятии трудилось 334 сотрудника, средняя заработная плата которых — 39 844 руб. (+10 тыс. к 2023 году). В топ-5 заказчиков по госзакупкам входят ФКУ ИК-3 ГУФСИН по Краснодарскому краю (14 контрактов на 18,9 млн руб.), ФГБОУ ВДЦ «Орленок» (семь контрактов на 12,5 млн руб.), ФКУ «СКЦМТО Росгвардии» (один контракт на 8,6 млн руб.), ФКУ ИК-10 УФСИН по Астраханской области (32 контракта на 5,9 млн руб.) и ФКУ ИК-12 ГУФСИН по Ростовской области (39 контрактов на 5,3 млн руб.).

По информации официального сайта ОАО «ТикКом “Кубань”», 25 декабря 1988 года в Тимашевске был подписан акт о вводе в эксплуатацию кондитерской фабрики, построенной югославскими специалистами. Аналогов выпускаемой продукции в стране не было: все 13 рецептур и технологии для их производства были переданы Югославской стороной. На проектную мощность 15,1 тыс. т кондитерских изделий предприятие было выведено за полтора года. В 2008 году предприятие подписало контракт по производству сахарного печенья с компанией Danone (сейчас Mondelez).

Комбинат расположен в границах комплекса перерабатывающих предприятий, в числе которых ЗАО «АР Картон», ЗАО «Констанция Кубань», ЗАО «Эс Си Эй Пэкэджинг Кубань», ООО «Нестле Кубань», «PepsiCo» («Вимм-Билль-Данн»). ОАО «ТикКом “Кубань”» производит конфеты, печенье, вафли, пряники, шоколад, соломку и колечки — всего свыше 350 наименований сладкой продукции. Комбинат — один из крупнейших поставщиков продукции для Российской армии, вооруженных сил ближнего и дальнего зарубежья, учреждений санаторно-курортного комплекса, дошкольных и школьных учреждений.

Дмитрий Михеенко