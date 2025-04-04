На девятый день поисков утонувшего в Удмуртии подростка увеличат число водолазов

Количество водолазов, занятых поиском тела утонувшего на реке Сива подростка, будет увеличено, заявил председатель госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин после встречи с родственниками несовершеннолетнего. Кроме него с родными 10-летнего Артемия Башкирова встретились представители воткинских отделений СУ СКР и прокуратуры при участии психологов регионального минздрава.

«Рассказали родным о ходе следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств его гибели. Обсудили план действий сил РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.— "Ъ-Удмуртия") региона и волонтеров в ближайшие сутки»,— написал господин Шуткин.

4 апреля «Ъ-Удмуртия» писал, что родственница утонувшего Виктория Башкирова записала видеообращение к властям Удмуртии, где рассказала о необходимости увеличить число водолазов и предоставить скорую помощь для волонтеров. По ее словам, в будни в поисках задействовано 200—300 человек, в выходные — до 600—700. При этом наблюдается усталость специалистов поисковых отрядов.

В удмуртском ГУ МЧС добавили, что от ведомства привлекаются четыре сотрудника Специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ). Они ежедневно задействованы в поисковых работах. Кроме того, на месте работают 5-6 водолазов региональной Поисково-спасательной службы (ПСС) из Воткинска и Ижевска.

Напомним, правоохранители получили сообщение о двух утонувших подростках 27 марта. По факту исчезновения несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Тело 11-летнего подростка обнаружили на следующий день, 28 марта.

Всего с 27 марта в поисках Артемия Башкирова была обследована береговая линия реки Сива протяженностью 183 км. Водолазы СПСЧ и ПСС обследовали более 2,26 кв. км водотока. Добровольцы на лодках обследовали порядка 2 кв. км с помощью эхолотов.