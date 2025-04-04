Начался 9-й день поисков пропавшего ребенка на реке Сива в Воткинском районе

В Воткинском районе Удмуртии девятый день продолжаются мероприятия по поиску 10-летнего Артемия Башкирова, утонувшего на реке Сива, сообщил в Telegram председатель госкомитета по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шуткин, Telegram Фото: Андрей Шуткин, Telegram

Он добавил, что с первых дней поисков в операции участвуют спасатели из Ижевска и Воткинска, однако ситуация осложняется наличием ледового плена и повышением уровня воды из-за половодья.

2 апреля поисковая группировка была усилена, и плавсредство оснастили современным эхолотом для более эффективного сканирования дна реки. В ближайшие двое суток спасатели планируют осмотреть как можно большую территорию, так как с увеличением уровня воды работы могут стать невозможными.

Напомним, правоохранительные органы получили сообщение о двух утонувших подростках 10 и 11 лет 27 марта. По факту исчезновения несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». К поискам подключились свыше 100 человек на 34 единицах техники. Тело одного из утонувших обнаружили на следующий день, 28 марта.