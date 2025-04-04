Инженера ТЦ «Времена года» посадили на 4 года за прорыв трубы с кипятком в 2023 году

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил к четырем годам колонии-поселения главного инженера торгового центра «Времена года» Евгения Боткина. Также осужденного на два года лишили права заниматься производственным контролем за соблюдением требований безопасности. Его признали виновным в нарушении требований безопасности опасных производственных объектов (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

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В столичной прокуратуре рассказали, что осужденный допустил дефект при сварке оборудования труб. Это привело к тому, что в июле 2023 года в техническом помещении торгового центра прорвало трубу с горячей водой. Вода температурой до 150°С заполнила помещения гипермаркета «Глобус Гурмэ».

Четыре женщины скончались на месте происшествия. Пострадали 12 работников магазина, здоровью восьми человек «причинен вред различной степени тяжести». Материальный ущерб оценили в 27 млн руб.

ЧП во «Временах года» произошло 22 июля. Всего пострадали порядка 70 человек. Через несколько дней Евгения Боткина отправили под домашний арест. Торговый центр открылся 2 августа того же года, однако в марте 2025 года комплекс выставили на торги.

Никита Черненко