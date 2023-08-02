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Коммерсантъ FM
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ТЦ «Времена года» в Москве открылся после аварии с кипятком

Торговый центр «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве открылся для посетителей, сообщает «РИА Новости». ТЦ был закрыт после прорыва трубы с горячей водой, в результате чего погибли четыре человека.

С сегодняшнего дня, 2 августа, торговый центр будет работать в прежнем режиме — с 11:00 до 22:00. На момент открытия, по данным агентства, ажиотажа не наблюдалось, пришли несколько сотрудников магазинов и журналисты.

ЧП произошло 22 июля. Погибшие были сотрудницами гипермаркета «Глобус Гурмэ», также пострадали около 70 человек. Суд отправил под домашний арест Евгения Боткина — главного инженера компании, которая обслуживала ТЦ. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 217 УК).

Подробности — в материале «Ъ FM» «"Времена года" сменились трагедией».

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Прорыв трубы в ТЦ «Времена года»

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Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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