«Есть только красивые слова»

Госсекретарь США Марко Рубио усомнился в достигнутом прогрессе по восстановлению авиасообщения между РФ и США. Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил о продвижении в этом вопросе. Он два дня находился в Вашингтоне, где встречался с представителями американской администрации, в том числе и с Рубио. Глава Госдепа по итогам этих консультаций призвал Москву сформулировать более четкую позицию по украинскому урегулированию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что американская сторона начинает терять терпение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что США хотят видеть реальный прогресс на переговорах по Украине. Об этом он сообщил Кириллу Дмитриеву в ходе личной встречи. Глава Госдепа выразил надежду, что российский посланник доведет этот сигнал до сведения Кремля. Кроме того, никаких других консультаций с РФ в ближайшее время не ожидается, хотя в Москве говорили, что таковые состоятся. Если же Америка поймет, что Россия затягивает переговорный процесс, то введет санкции. Соответствующий законопроект, к слову, внесен в американский Сенат. Среди прочего он предполагает введение пошлин в размере до 500% для всех стран, которые закупают российские нефть, газ, уран и другие важные ресурсы. Выглядит это несколько фантастично. Однако сейчас всякое возможно, время такое, сложное.

Ранее Дмитриев сообщил, что его визит в Вашингтон был очень успешным. Администрация Трампа, в отличие от предшественников, готова выслушивать российскую точку зрения. По многим вопросам стороны продвинулись. В частности, идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения между двумя странами. Господин Рубио отреагировал на это следующим образом: «Ничего не слышал об этом. Я не знаю, кто будет летать, потому что люди под санкциями». В целом, по словам Рубио, в Белом доме сохраняют оптимизм.

Между тем ясность относительно готовности Москвы вести дальнейший диалог наступит относительно скоро: в течение недель, а не месяцев. Тогда как Украина такую готовность уже выразила, Киев согласен прекратить огонь, как того требует Дональд Трамп. И об этом тоже рассказал государственный секретарь Марко Рубио. Создается такое впечатление, что в его словах читается раздражение. Он уже не намекает, а прямо предупреждает и даже требует сформулировать четкую позицию.

Как бы то ни было, никакого реального прогресса на сегодня нет. Фактически на бумаге ничего не подписано, есть только красивые слова и оптимистичные заявления.

Долго так продолжаться не может. Это понятно всем. Впрочем, Дональд Трамп по-прежнему уверен, что и Москва, и Киев хотят заключить сделку. При этом есть некоторые основания полагать, что к Пасхе договориться точно не получится. Тем более, по словам Рубио, только на формирование позиции Москвы нужны недели. Собственно, эти недели остаются до светлого праздника. Так что к 100 дням президентства Дональда Трампа придется приурочивать нечто другое, нежели украинское урегулирование. В целом так кажется, что настрой больше пессимистичный, чем оптимистичный, хотя Америка и российский посланник Дмитриев пытаются убедить нас в обратном.

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Дмитрий Дризе