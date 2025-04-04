«Есть только красивые слова»
Дмитрий Дризе — о перспективах продолжения переговоров по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио усомнился в достигнутом прогрессе по восстановлению авиасообщения между РФ и США. Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил о продвижении в этом вопросе. Он два дня находился в Вашингтоне, где встречался с представителями американской администрации, в том числе и с Рубио. Глава Госдепа по итогам этих консультаций призвал Москву сформулировать более четкую позицию по украинскому урегулированию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что американская сторона начинает терять терпение.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что США хотят видеть реальный прогресс на переговорах по Украине. Об этом он сообщил Кириллу Дмитриеву в ходе личной встречи. Глава Госдепа выразил надежду, что российский посланник доведет этот сигнал до сведения Кремля. Кроме того, никаких других консультаций с РФ в ближайшее время не ожидается, хотя в Москве говорили, что таковые состоятся. Если же Америка поймет, что Россия затягивает переговорный процесс, то введет санкции. Соответствующий законопроект, к слову, внесен в американский Сенат. Среди прочего он предполагает введение пошлин в размере до 500% для всех стран, которые закупают российские нефть, газ, уран и другие важные ресурсы. Выглядит это несколько фантастично. Однако сейчас всякое возможно, время такое, сложное.
Ранее Дмитриев сообщил, что его визит в Вашингтон был очень успешным. Администрация Трампа, в отличие от предшественников, готова выслушивать российскую точку зрения. По многим вопросам стороны продвинулись. В частности, идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения между двумя странами. Господин Рубио отреагировал на это следующим образом: «Ничего не слышал об этом. Я не знаю, кто будет летать, потому что люди под санкциями». В целом, по словам Рубио, в Белом доме сохраняют оптимизм.
Между тем ясность относительно готовности Москвы вести дальнейший диалог наступит относительно скоро: в течение недель, а не месяцев. Тогда как Украина такую готовность уже выразила, Киев согласен прекратить огонь, как того требует Дональд Трамп. И об этом тоже рассказал государственный секретарь Марко Рубио. Создается такое впечатление, что в его словах читается раздражение. Он уже не намекает, а прямо предупреждает и даже требует сформулировать четкую позицию.
Как бы то ни было, никакого реального прогресса на сегодня нет. Фактически на бумаге ничего не подписано, есть только красивые слова и оптимистичные заявления.
Долго так продолжаться не может. Это понятно всем. Впрочем, Дональд Трамп по-прежнему уверен, что и Москва, и Киев хотят заключить сделку. При этом есть некоторые основания полагать, что к Пасхе договориться точно не получится. Тем более, по словам Рубио, только на формирование позиции Москвы нужны недели. Собственно, эти недели остаются до светлого праздника. Так что к 100 дням президентства Дональда Трампа придется приурочивать нечто другое, нежели украинское урегулирование. В целом так кажется, что настрой больше пессимистичный, чем оптимистичный, хотя Америка и российский посланник Дмитриев пытаются убедить нас в обратном.
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