Безработица в США в марте выросла до 4,2%

В марте в США было создано 228 тыс. новых рабочих мест, что намного больше, чем прогнозировали аналитики, и почти в два раза больше, чем в феврале. При этом безработица все же чуть выросла — до 4,2%. В феврале этот показатель находился на уровне 4,1%. Число безработных в США в марте практически не изменилось по сравнению с февралем и составило 7,1 млн человек. Такие данные приводятся в ежемесячном докладе Федерального бюро статистики Министерства труда США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Goldman, File / AP Фото: David Goldman, File / AP

Больше всего новых рабочих мест появилось в сфере здравоохранения — 54 тыс., что соответствует среднему показателю за последние 12 месяцев. В сферах социальной помощи и розничной торговли появилось по 24 тыс. рабочих мест. В госсекторе число рабочих мест сократилось в марте всего на 4 тыс., несмотря на все старания Департамента эффективности государственного управления и его главы Илона Маска сократить количество госслужащих.

Как заявила аналитик Goldman Sachs Asset Management Линдси Рознер телеканалу CNBC, «более хорошие, чем ожидалось, показатели доклада по безработице помогут несколько ослабить страхи по поводу немедленного спада на рынке труда США». Однако, добавила она, эти показатели «стали лишь гарниром на рынке, который сконцентрировался на основном блюде — пошлинах».

Подробнее о том, как импортные пошлины скажутся на американских компаниях,— в материале «Выстрел в ногу».

Алена Миклашевская