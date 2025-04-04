В Кировском районе Перми из окна выпал ребенок

Следком проводит проверку по факту падения 5-летнего мальчика года из окна квартиры, сообщает региональное управление.

По данным следствия, сегодня днем ребенок находился в квартире, расположенной на 5-м этаже многоквартирного жилого дома, вместе со старшим братом 2009 года рождения. Оставшись на некоторое время без его присмотра, ребенок самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна. Мальчик госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.